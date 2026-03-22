¿Se separan Lupita Villalobos y Juan Luis? Rumores de infidelidad sacuden su matrimonio

Lo que comenzó como un romance de película con una boda de ensueño en España el pasado septiembre de 2025, parece haber dado un giro drástico de 180 grados.

A escasos seis meses de haber dado el sí, acepto, la creadora de contenido sonorense Lupita Villalobos se encuentra en el centro de una fuerte controversia que sugiere una separación definitiva de su esposo, el empresario español Juan Luis.

Los rumores no nacieron de la nada. La comunidad digital comenzó a sospechar cuando Juan Luis brilló por su ausencia en uno de los eventos más esperados del año: la boda de Un Tal Fredo, quien es el mejor amigo y confidente de la influencer.

Además de este vacío en las fotos familiares, los seguidores más observadores notaron dos detalles cruciales:

Adiós al anillo: Lupita ya no luce su argolla matrimonial en sus historias recientes.

Silencio absoluto: Las menciones a su marido han desaparecido por completo de sus redes sociales.

Cuentas especializadas en el mundo del espectáculo, como El Rey Tocino y Reina Venenosa, han soltado información que apunta a una supuesta infidelidad. Según estas versiones, el engaño habría ocurrido en la ciudad de Monterrey y Lupita se habría enterado justo antes de emprender un viaje a Colombia.

"Fuentes allegadas a la familia aseguran que la ruptura es un hecho y que la influencer está procesando la situación en privado".

Hasta ahora, la sonorense ha optado por el hermetismo. Se dice que su discreción se debe al respeto por la boda de su mejor amigo, buscando no robarle el protagonismo con su drama personal. Sin embargo, con la presión mediática en aumento y su próxima aparición en el evento Supernova Genesis, el público espera que finalmente aclare si su historia de amor sigue en pie o si las filtraciones en redes sociales llevan la razón.