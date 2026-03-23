El metaverso de Zuckerberg llega a su fin: crónica de un sueño digital que no despegó

Durante años, el mundo tecnológico nos vendió una idea casi inevitable: viviríamos dentro de universos virtuales, trabajaríamos con avatares y socializaríamos en espacios digitales tridimensionales. Ese futuro tenía un nombre claro: el metaverso. Y su principal impulsor era Mark Zuckerberg.

El cierre de Horizon Worlds se confirma para junio de 2026.

Hoy, esa visión se enfrenta a la realidad.

La empresa Meta Platforms ha confirmado que su plataforma estrella, Horizon Worlds, cerrará en realidad virtual el 15 de junio de 2026, marcando un giro radical en su estrategia tecnológica.

A partir de esa fecha, los usuarios ya no podrán acceder, crear ni explorar mundos virtuales con dispositivos VR. De hecho, el proceso de despedida ya comenzó: la plataforma desaparecerá de las tiendas digitales desde finales de marzo.

Lo que alguna vez se presentó como "el futuro de internet" ahora baja la cortina.

Meta Platforms invirtió más de 80 mil millones en el metaverso.

El fracaso no fue precisamente barato. Meta invirtió más de 80 mil millones de dólares en el desarrollo del metaverso a través de su división Reality Labs.

Pero el problema no fue la falta de dinero, sino la falta de usuarios.

En su mejor momento, Horizon Worlds apenas alcanzó unos cientos de miles de usuarios activos, una cifra muy baja para una compañía acostumbrada a operar a escala global.

Las razones fueron claras:

- Gráficos poco atractivos

- Experiencia limitada

- Necesidad de usar costosos visores de realidad virtual

- Falta de interés masivo

En pocas palabras: el público nunca compró la idea de "vivir dentro de un casco".

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La compañía redirige su enfoque hacia la inteligencia artificial.

El metaverso no solo fracasó en números, también en percepción. Durante años fue objeto de críticas y burlas, especialmente por detalles como los avatares sin piernas o los entornos poco realistas.

Lo que debía ser una revolución terminó siendo, para muchos, una curiosidad incómoda.

Mientras tanto, otros mundos digitales —como los videojuegos online— siguieron creciendo sin necesidad de llamarse "metaverso".

¿Muerte total? No exactamente.

Aunque el cierre parece definitivo, no todo desaparecerá. Meta mantendrá una versión móvil de Horizon Worlds, pero será muy distinta: más parecida a una red social en 3D que a un universo inmersivo.

Es decir, el concepto no muere del todo... pero sí su versión más ambiciosa.

El cierre del metaverso no es solo un fracaso, también es una señal de cambio.

Meta está redirigiendo su atención hacia un nuevo protagonista: la inteligencia artificial.

La empresa ha entendido que el futuro inmediato no está en mundos virtuales, sino en sistemas inteligentes capaces de transformar la forma en que trabajamos, creamos y nos comunicamos.

El fin de una narrativa tecnológica.

En 2021, Facebook incluso cambió su nombre a Meta para reflejar su apuesta total por el metaverso. Hoy, esa decisión se convierte en un recordatorio de lo arriesgado que puede ser apostar por el futuro equivocado.

El cierre de Horizon Worlds no es solo el fin de una plataforma. Es el final de una narrativa tecnológica que prometía cambiarlo todo... y que terminó quedándose a medio camino.