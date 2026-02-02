Bad Bunny gana Álbum del Año en los Grammy 2023

Una noche de sorpresas y de intensa competencia musical fue la que se vivió este domingo durante la ceremonia de los Premios Grammy, donde el desfile de estrellas y las presentaciones en vivo marcaron el pulso del evento. El máximo galardón de la noche, el premio a Álbum del Año, quedó en manos de Bad Bunny por su disco ´Debí Tirar Más Fotos´.

"Puerto Rico, créeme cuando te digo que somos mucho más grandes y que no existe nada que no podamos lograr. Gracias a Dios, a la Academia, a todas las personas que creyeron en mí, a quienes formaron parte de este álbum y a todos los latinos que vinieron antes. Muchas gracias", expresó Benito Martínez al recibir el premio de manos de Harry Styles.

Dedicación a los inmigrantes y artistas latinos

En su discurso, el cantante puertorriqueño dedicó la presea a los inmigrantes expulsados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Estados Unidos, así como a los artistas latinos que abrieron camino en ediciones pasadas de la ceremonia de la Academia de Grabación.

Reconocimientos especiales en la ceremonia

Minutos antes del último corte comercial, Cher recibió un reconocimiento especial y fue la encargada de entregar el premio a Grabación del Año, que recayó en Kendrick Lamar y SZA por el tema ´Luther´.