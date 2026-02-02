Profeco investiga a Ticketmaster por quejas de venta de boletos de BTS en México

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) inició un Procedimiento por Infracción a la Ley (PIL) en contra de la empresa Ticketmaster, tras recibir múltiples quejas de personas consumidoras relacionadas con la venta de boletos para los conciertos de la banda de K-pop BTS en México.

De acuerdo con la dependencia, la sanción económica derivada de este proceso administrativo podría ser superior a los cinco millones de pesos.

La información fue dada a conocer durante la conferencia matutina encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, donde el titular de Profeco, Iván Escalante, detalló el estado del procedimiento y las acciones emprendidas contra la empresa dedicada a la comercialización de boletos.

El titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, César Iván Escalante Ruiz, informó que el procedimiento administrativo fue notificado formalmente a Ticketmaster el pasado 28 de enero de 2026. A partir de esa fecha, la empresa cuenta con un plazo legal para responder a las imputaciones.

De acuerdo con Profeco, Ticketmaster dispone de 10 días hábiles para presentar pruebas y manifestar lo que a su derecho convenga dentro del procedimiento. El plazo para cumplir con este requerimiento concluye el próximo 12 de febrero de 2026.

La dependencia precisó que, en caso de acreditarse las presuntas infracciones a la ley, la multa podría ser por un monto superior a los cinco millones de pesos.

Quejas de los fans de BTS sobre la venta de boletos

El procedimiento se deriva de diversas quejas presentadas por personas consumidoras en relación con la venta de boletos para los conciertos de BTS en territorio mexicano. Profeco no detalló el número exacto de inconformidades ni la naturaleza específica de cada una, pero señaló que éstas motivaron la apertura del proceso administrativo conforme a la Ley Federal de Protección al Consumidor.

Exhortos de Profeco a plataformas de reventa

Además del procedimiento contra Ticketmaster, Profeco informó que se emitieron exhortos vía electrónica a plataformas de reventa de boletos con operaciones internacionales, entre ellas:

- Viagogo, con sede en Estados Unidos.

- StubHub, con sede en Suiza.

- Helloticket, con sede en España.

La Procuraduría indicó que estas plataformas deberán ajustarse a la regulación nacional vigente y abstenerse de incurrir en prácticas consideradas desleales contra las personas consumidoras en México.

Profeco advirtió que, en caso de no recibir respuesta o de detectarse incumplimientos, se podrían iniciar acciones legales y administrativas adicionales, incluyendo procedimientos por infracciones a la ley y posibles restricciones para la operación de estas páginas en el país.

Nuevos lineamientos para regular la venta de boletos

Como parte de las acciones anunciadas, Profeco también informó que se encuentra en proceso la elaboración de nuevos lineamientos para regular la publicidad, la información y la venta de boletos para conciertos, festivales y espectáculos en general.

La dependencia señaló que se están realizando adecuaciones normativas y que este trabajo se desarrolla en coordinación con la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones. De acuerdo con lo expuesto, los lineamientos serán publicados en el Diario Oficial de la Federación (DOF) en las próximas semanas.

Estas medidas buscan establecer criterios claros para la comercialización de boletos y reforzar la protección de los derechos de las personas consumidoras en eventos de entretenimiento masivo.