Don Lemon y otros arrestados en Minnesota tras manifestación

El periodista Don Lemon, excolaborador de CNN y con más de 30 años de trayectoria, fue arrestado por autoridades federales de Estados Unidos tras una protesta realizada en una iglesia de Minnesota, hecho que su defensa considera una violación directa a la Primera Enmienda de la Constitución estadounidense.

De acuerdo con información oficial, el arresto está vinculado a una manifestación en la iglesia Cities, ubicada en St. Paul, Minnesota, donde un grupo de activistas protestó contra agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), lo que derivó en la interrupción de un servicio religioso.

Las autoridades federales sostienen que Don Lemon formaba parte de la protesta; sin embargo, su equipo legal asegura que el periodista se encontraba en el lugar exclusivamente para realizar su labor informativa.

La defensa de Don Lemon acusa violación a la Primera Enmienda de Estados Unidos

El abogado Abbe Lowell, representante legal del periodista, afirmó que la detención de Don Lemon vulnera la Primera Enmienda, la cual protege el ejercicio del periodismo y la libertad de prensa en Estados Unidos.

"Don lleva 30 años como periodista, y su trabajo en Minnesota, protegido por la Constitución, no ha sido diferente al que siempre ha hecho. La Primera Enmienda existe para proteger a los periodistas, cuyo papel es arrojar luz sobre la verdad y exigir responsabilidades a quienes ostentan el poder", afirmó Abbe Lowell, abogado de Don Lemon.

Además, el abogado acusó al Departamento de Justicia de destinar tiempo y recursos a detener a un periodista, en lugar de investigar la actuación de agentes federales involucrados en la muerte de dos manifestantes pacíficos, identificados como Rene Good y Alex Pretti. La defensa sostiene que el arresto de Don Lemon representa un ataque a la libertad de prensa y un intento por desviar la atención de las múltiples crisis que enfrenta la administración del presidente Donald Trump, particularmente por las redadas migratorias en distintas ciudades del país.

Don Lemon enfrentará cargos tras protesta en Minnesota

Abbe Lowell aseguró que su cliente enfrentará el proceso legal con firmeza y rigor, y que está dispuesto a defender su actuación ante los tribunales.

Por esta protesta en la iglesia de Minnesota también fueron arrestadas otras personas, entre ellas Jeen Crews, Georgia Fort y Jamael Lydell Lundy, informó la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi.

"Bajo mi dirección, temprano esta mañana, agentes federales arrestaron a Don Lemon, Trahern Jeen Crews, Georgia Fort y Jamael Lydell Lundy, en relación con el ataque coordinado a la Iglesia Cities en St. Paul, Minnesota. Más detalles pronto", declaró Pam Bondi, fiscal general de Estados Unidos.

Aunque el Departamento de Justicia intentó imputar a Don Lemon junto con otros detenidos, un magistrado federal desechó los cargos contra cinco personas, incluido el periodista, al considerar que no existían pruebas suficientes. Sin embargo, el juez solicitó a la fiscalía presentar el caso ante un gran jurado para determinar si procede una acusación formal.