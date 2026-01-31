La UICN confirma que el panda gigante ya no está en peligro de extinción

El panda gigante ya no está en peligro de extinción, pero aún no está a salvo.

El panda gigante, especie que se encontraba en peligro de extinción desde hace 40 años, está a salvo de esta denominación. De acuerdo con información publicada por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), entre 2014 y 2024 aumentó la población de pandas gigantes.

Lo que significa que esta especie está a salvo; sin embargo, hoy se encuentra en clasificación "vulnerable". Datos oficiales indican que la población de pandas gigantes creció un 17 %; es decir, en la actualidad existen mil 800 pandas viviendo en libertad y 600 en cautiverio.

China ha creado 67 reservas naturales para proteger al panda gigante y su hábitat.

Este hecho histórico se le adjudica a China, quienes se dieron a la tarea de expandir bosques de bambú y crear 67 reservas naturales en el país en Asia Oriental.