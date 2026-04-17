Alineación planetaria abril 2026: Marte y Júpiter visibles en México

CIUDAD DE MÉXICO — Un fenómeno astronómico conocido como alineación planetaria, donde varios planetas del sistema solar parecen formar una línea en el cielo nocturno, ocurrirá durante el mes de abril de 2026. Los observadores en México y el resto del hemisferio norte podrán identificar a Marte, Júpiter, Saturno, Venus, Urano y Neptuno en una configuración poco frecuente que alcanzará su punto máximo de visibilidad el próximo 20 de abril.

La alineación planetaria comenzará a ser visible en la tercera semana de abril.

El evento astronómico comenzará a ser perceptible durante las madrugadas de la tercera semana de abril. Sin embargo, la fecha clave para los entusiastas de la astronomía es el 20 de abril, cuando la disposición de los cuerpos celestes será más nítida. Según los reportes técnicos, el mejor momento para la observación será antes del amanecer, aprovechando la oscuridad total del cielo.

Aunque el término alineación sugiere una línea recta perfecta, en términos astronómicos se refiere a que los planetas se ubican en un mismo sector del cielo desde la perspectiva terrestre. Este acercamiento visual es una ilusión óptica causada por las órbitas de los planetas alrededor del Sol.

Marte, Júpiter, Saturno y Venus serán visibles a simple vista en el evento.

De los seis planetas participantes, cuatro podrán observarse a simple vista bajo condiciones climáticas favorables. Marte, Júpiter, Saturno y Venus presentarán un brillo característico que los diferenciará de las estrellas circundantes. Venus, conocido como el "lucero del alba", será el objeto más brillante del conjunto.

Por el contrario, Urano y Neptuno requerirán del uso de binoculares de alta potencia o un telescopio básico para ser localizados. Debido a su enorme distancia de la Tierra y su baja magnitud de brillo, estos dos gigantes gaseosos no suelen ser perceptibles para el ojo humano en zonas con contaminación lumínica.

Urano y Neptuno requerirán binoculares o telescopios para su observación.

Para obtener la mejor experiencia visual de la alineación planetaria, especialistas recomiendan alejarse de las luces urbanas y buscar horizontes despejados, especialmente hacia el este y el sureste. La contaminación lumínica en ciudades grandes como la Ciudad de México o Monterrey puede dificultar la visión de los planetas menos brillantes.

No es necesario contar con equipo profesional para disfrutar de los planetas principales, pero se aconseja el uso de aplicaciones de mapas estelares para identificar con precisión la ubicación de cada cuerpo celeste en la bóveda nocturna.