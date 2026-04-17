Chofer de Sarah Bustani sufre atentado en Iztacalco

Lo que parecía una tarde común en calles de la Ciudad de México se convirtió en una escena de tensión, sirenas y caos. Un hombre, identificado como el chofer de la diseñadora Sarah Bustani, fue atacado a balazos mientras esperaba dentro de su vehículo.

El hecho no solo dejó a una persona gravemente herida, también desató una persecución que terminó extendiéndose hasta el Metro capitalino.

Un ataque directo y sin aviso

El atentado ocurrió en la alcaldía Iztacalco, cuando el conductor permanecía dentro de una camioneta. De acuerdo con los reportes, dos sujetos a bordo de una motocicleta se acercaron y dispararon directamente contra él, sin mediar palabra.

Los impactos fueron múltiples. El hombre recibió varios disparos en el cuerpo, lo que obligó a una rápida movilización de servicios de emergencia. Paramédicos lo trasladaron de inmediato a un hospital, donde su estado fue reportado como crítico.

La escena quedó marcada por casquillos percutidos, vidrios rotos y una sensación de violencia que, tristemente, ya no sorprende en algunas zonas de la ciudad.

Huida cinematográfica... hacia el Metro

Tras el ataque, los agresores no desaparecieron sin dejar rastro. Su escape fue tan caótico como el atentado.

Primero abandonaron la motocicleta en la que viajaban y luego ingresaron a las instalaciones del Metro, específicamente en la Línea 9. Esto provocó un operativo inusual: las autoridades detuvieron momentáneamente la circulación de trenes para revisar las vías ante la posible presencia de los sospechosos.

Durante varios minutos, la tensión se trasladó del asfalto a los túneles del transporte público. Sin embargo, tras la inspección, no se logró localizar a los responsables en ese punto.

Investigación en curso y silencio oficial

Elementos de seguridad acordonaron la zona del ataque mientras peritos comenzaban las investigaciones. Cámaras de videovigilancia se convirtieron en la principal herramienta para seguir la pista de los agresores.

Hasta ahora, no se ha confirmado el motivo del ataque ni se ha informado sobre detenidos. Tampoco la diseñadora ha emitido declaraciones públicas sobre lo ocurrido.

Un hecho más en un contexto preocupante

Este caso se suma a una serie de episodios violentos recientes en la capital, donde ataques armados en espacios públicos siguen generando alarma.

Más allá del vínculo con una figura conocida, el incidente refleja una realidad más amplia: la vulnerabilidad de cualquier persona en medio de hechos de violencia que ocurren de forma repentina.