Presentan PRIMER TRÁILER de Avengers Doomsday en la CinemaCon 2026

La película Avengers: Doomsday presentó un nuevo adelanto en el que finalmente se muestra a Robert Downey Jr. interpretando al temido Doctor Doom, marcando uno de los momentos más esperados por los seguidores del universo Marvel.

El avance fue revelado durante la CinemaCon 2026, donde Disney y Marvel Studios aprovecharon el escenario para mostrar en exclusiva las primeras imágenes del villano, aunque el material aún no ha sido difundido de manera oficial en plataformas digitales.

¿Qué se mostró en el tráiler?

Según descripciones de asistentes, el tráiler inicia con Profesor X advirtiendo sobre una amenaza multiversal inminente. Posteriormente, aparece Doctor Doom sin máscara, interpretado por Downey Jr., quien interactúa en un entorno que anticipa un conflicto de gran escala.

El adelanto también muestra la llegada de los 4 Fantásticos a la Tierra 616, donde se encuentran con los nuevos Vengadores liderados por Sam Wilson. A lo largo de las escenas, se desarrollan alianzas y enfrentamientos, incluyendo combates entre Shang-Chi y Gambito, así como la transformación de Mística en Yelena.

Momentos destacados del tráiler

Uno de los momentos más destacados ocurre cuando Thor intenta atacar a Doctor Doom con Stormbreaker, sin éxito. La tensión aumenta cuando aparece Steve Rogers, quien regresa a la batalla al empuñar el Mjolnir, cerrando el avance con una escena que anticipa un enfrentamiento decisivo.

El elenco de la cinta incluye a figuras como Chris Evans, Chris Hemsworth, Anthony Mackie, Florence Pugh y Pedro Pascal, entre otros.

Avengers: Doomsday tiene previsto su estreno en cines el 18 de diciembre, posicionándose como uno de los lanzamientos más esperados del año.