Martin Garrix ofrecerá concierto gratuito en Veracruz el 18 de abril

Veracruz está a punto de vivir una noche histórica. El ritmo, las luces y la energía de la música electrónica tomarán el malecón con la llegada de Martin Garrix, uno de los DJs más importantes del mundo... y lo mejor: será totalmente gratis.

Un evento que no se ve todos los días

El próximo 18 de abril de 2026, la Macroplaza del Malecón se transformará en un escenario de talla internacional. Ahí, miles de personas podrán disfrutar del espectáculo de Garrix sin pagar un solo peso, como parte del Festival Puerto Sonoro y del Circuito Nacional de Festivales por la Paz.

Este tipo de eventos no solo buscan entretener, sino también acercar la cultura y la música a todos. La secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza, ha destacado que la iniciativa apuesta por espacios públicos abiertos, donde la convivencia y la música se convierten en herramientas para fortalecer el tejido social.

El evento se realizará el 18 de abril de 2026 en la Macroplaza del Malecón.

La fiesta no comenzará con Garrix. Desde las 4:00 de la tarde, talentos mexicanos como Jessica Audiffred, Exodia y otros DJs encenderán el ambiente antes del acto principal.

Y cuando llegue la noche, alrededor de las 10:00 pm, el DJ neerlandés tomará el control del escenario con sus éxitos globales como Animals o In the Name of Love, acompañado de una producción visual de alto nivel.

Artistas mexicanos abrirán el concierto de Martin Garrix desde las 4:00 PM.

Hablar de Martin Garrix es hablar de uno de los nombres más influyentes de la música electrónica actual. Ha colaborado con artistas como Dua Lipa, David Guetta y Bono, y su presencia en México forma parte de su ambiciosa gira por América en 2026.

Su llegada a Veracruz no es casualidad: el puerto se está posicionando como un punto clave para eventos culturales masivos que buscan atraer tanto a locales como a visitantes.

La llegada de Garrix a Veracruz forma parte de su gira por América en 2026.

Más allá del espectáculo, este concierto representa algo más grande: una estrategia para recuperar espacios públicos y acercar eventos de alto nivel a las juventudes.

La idea es clara: que la música no sea un lujo, sino una experiencia accesible para todos.

¿Vale la pena ir?

Si te gusta la música electrónica —o simplemente vivir experiencias únicas— este evento pinta para ser uno de los más importantes del año en México.

Un DJ de clase mundial, un escenario frente al mar y entrada gratuita... difícil pedir más.