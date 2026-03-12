Vive Latino 2026: Amazon ofrece beneficios exclusivos para fans

Amazon regresa como patrocinador oficial del Vive Latino 2026. Amazon ofrecerá experiencias especiales, juegos y zonas de descanso dentro del Vive Latino 2026.

El Vive Latino 2026 está a nada de llegar y, por tercer año consecutivo, Amazon regresa como el patrocinador oficial, ofreciendo experiencias inolvidables para las y los asistentes, reafirmando su compromiso con la cultura musical mexicana.

Amazon ofrecerá experiencias especiales y merchandise oficial en el festival.

El Vive Latino 2026 es uno de los festivales más icónicos y esperados año con año, promovido por OCESA, por lo que a través de Amazon se tendrán varios beneficios exclusivos.

Amazon Music transmitirá el festival a todo México. Como parte de la experiencia, los y las fans pueden ingresar a Amazon.com.mx y buscar "Vive Latino", donde encontrarán el merchandise oficial del festival junto con todo lo que necesitan, como lo son accesorios, outfits, ponchos para lluvia, cargadores portátiles, audífonos, entre otros esenciales que no te pueden faltar a la hora del show. Además, Amazon cuenta con diferentes formas de pago y entregas rápidas.

Los miembros de Amazon Prime disfrutarán de beneficios exclusivos durante el evento.

Por otra parte, en Amazon Music encontrarás una playlist oficial con todos los artistas que se presentarán en el festival, además de contenido exclusivo y entrevistas, generando más emoción entre el público.

"En Amazon, estamos donde realmente podemos agregar valor. En Vive Latino, eso significa acompañar a los fans desde la preparación hasta la experiencia en vivo, haciendo cada paso más fácil para que puedan enfocarse en lo que de verdad importa: la música y la emoción del festival", afirmó Eduardo Gómez, Head of Brand Marketing & Events de Amazon México.

Los miembros de Amazon Prime tendrán beneficios exclusivos en el Vive Latino. Antes del Vive Latino, los fans tendrán beneficios exclusivos con Amazon Prime, como envío gratis y rápido. Durante el festival, los miembros de Prime recibirán una pulsera especial, con la que podrán entrar a:

- Espacio dedicado con juegos.

- Áreas de descanso.

- Lounge en el segundo piso.

- Estaciones de sueros.

- Helados, paletas y raspados.

- Acceso preferencial a la rueda de la fortuna.

- Bares exclusivos.

- Wi-Fi en zonas seleccionadas.

Y aquí no acaba todo, pues después del Vive Latino 2026, los miembros de Amazon Prime tendrán acceso gratuito al livestream en la app de Amazon Music y el Canal de Amazon Music en vivo en Twitch.