Alondra Michelle, streamer puertorriqueña, competirá en La Velada del Año VI

La Velada del Año 6 sorprendió con el anuncio de sus combates al incluir a Alondrissa entre los peleadores.

¿Quién es Alondrissa?

Alondra Michelle, mejor conocida como Alondrissa, es una streamer y youtuber puertorriqueña.

¿En qué ha trabajado Alondrissa?

La carrera en redes de Alondrissa comenzó en 201, cuando publicó sus primeros videos en la plataforma. En redes sociales, Alondrissa tiene los siguientes números:

Instagram: 1.4 millones de seguidores

Kick: 592.9 mil seguidores

YouTube: 1.2 millones de suscriptores

TikTok: 5.7 millones de seguidores

Twitch: 1.7 millones de seguidores

Alondrissa en redes muestra su estilo de vida, retos y colaboraciones con otros creadores de contenido.