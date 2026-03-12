Promesa incumplida: el día que un gato se quedó sin su taco de carnitas y conquistó TikTok

En internet cualquier momento cotidiano puede convertirse en una historia viral. Esta vez, el protagonista no fue una celebridad ni un influencer... sino un gato que esperaba con ansias su taco de carnitas.

Un video publicado en TikTok desató miles de reacciones después de mostrar la curiosa escena entre una mujer y su gato, un felino naranja con blanco que, según su dueña, es un auténtico fanático de los tacos. La historia parecía simple: al salir del trabajo, ella prometió llevarle un taco de carnitas para consentirlo, algo que —asegura— suele hacer de vez en cuando.

La tragedia del taco prometido

Todo iba según lo planeado... hasta que apareció el problema inesperado.

Cuando la mujer llegó a su taquería favorita, el puesto no estaba abierto ese día. Para ella fue una decepción, pero para el gato, aparentemente, fue toda una "traición".

En el video, la dueña cuenta con humor que el vendedor "decidió no poner su puesto", lo que provocó —según sus palabras— una "tragedia" para su mascota, que esperaba su premio culinario al llegar a casa.

TikTok se toma el tema muy en serio

Lo que parecía un simple momento gracioso terminó generando miles de comentarios en la plataforma.

Muchos usuarios reaccionaron entre risas e indignación, preguntando por qué no buscó otra taquería para cumplir la promesa. Algunos comentarios que se volvieron populares decían:

"¿En todo el mundo no había tacos?"

"¿O nada más ese señor vende?"

"Pero qué irresponsable."

El video del gato mirando a su dueña sin su anhelado taco fue suficiente para que la escena se viralizara rápidamente.

El final feliz para el gato

Ante la avalancha de comentarios, la mujer decidió subir un segundo video para aclarar la situación. Explicó que simplemente se trataba de su taquería favorita, por eso no compró el taco en otro lugar.

Pero también aseguró que el felino sí recibió su recompensa: en una nueva salida le llevó no uno, sino dos tacos de carnitas para compensar la espera.

Cuando lo cotidiano se vuelve viral

La pequeña historia demuestra algo que internet repite una y otra vez: no se necesitan grandes producciones para conquistar las redes. A veces basta un gato, una promesa... y un taco que nunca llegó.

Porque en TikTok incluso algo tan simple como un felino esperando su comida favorita puede terminar provocando miles de risas alrededor del mundo.