Hackers Handala lanzan ciberataque contra Stryker en Michigan

Un grupo de piratas informáticos vinculado a Irán se atribuyó la responsabilidad de lanzar un ciberataque debilitante contra una empresa médica estadounidense el miércoles, lo que marca el primer ataque de este tipo desde que comenzó la guerra entre las naciones.

Ciberataque a Stryker

El ataque tuvo como objetivo a Stryker, una empresa de equipos médicos con sede en Michigan, y provocó una interrupción de la red global en sus aplicaciones de Microsoft, dijo la compañía en un comunicado. "No tenemos indicios de ransomware ni malware y creemos que el incidente está controlado. Nuestros equipos están trabajando con rapidez para comprender el impacto del ataque en nuestros sistemas", escribió Stryker.

Responsabilidad del grupo Handala

El logotipo del grupo de piratería informática Handala, vinculado a Irán, apareció en las páginas de inicio de sesión de las empresas durante el ciberataque, según el Wall Street Journal. El equipo Handala luego asumió la responsabilidad del hackeo de Stryker en una declaración en X y Telegram.

El grupo escribió que habían confiscado 50 terabytes de "datos críticos" del gigante médico y que "todos los datos están en manos del pueblo libre", en represalia por el asesinato de al menos 175 colegiales en Minab durante los ataques militares liderados por Estados Unidos e Israel contra Irán.

Antecedentes de Handala

El grupo "hacktivista" surgió en 2022 y ha sido vinculado a Irán por varias empresas de inteligencia de amenazas, según informó el Journal. El grupo se atribuyó la responsabilidad de otros ciberataques recientes contra empresas israelíes y en el Golfo.