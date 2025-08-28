Polémica: Emiliano Aguilar sugiere pelea entre Ángela y Yahritza

Emiliano Aguilar lanza indirecta a Ángela y propone pelea contra Yahritza "por el perdón de México"

Emiliano Aguilar, hijo mayor de Pepe Aguilar, continúa con sus críticas hacia su familia, esta vez dirigiendo un comentario sarcástico a su media hermana Ángela Aguilar. En sus redes sociales, Emiliano propuso irónicamente una "pelea" entre Ángela y Yahritza y Su Esencia, sugiriendo que quien gane obtendría "el perdón de México".

El comentario surge en medio de la controversia generada por un video en el que Emiliano insinúa que Ángela fue víctima de violencia doméstica durante su breve relación con el jugador de la NFL, Josh Ball.

Además, Emiliano ha retomado sus declaraciones contra su padre, acusándolo de darle un trato desigual durante su infancia: "Me mandaba a moteles, mientras mis hermanos se quedaban en hoteles de lujo".

Estas tensiones resurgieron tras una entrevista reciente de Pepe Aguilar en el programa Ventaneando, donde atribuyó a Carmen Treviño, madre de Emiliano, la responsabilidad de su distanciamiento con él. Emiliano respondió defendiendo a su madre, asegurando que ella cumplió ambos roles: de madre y padre.