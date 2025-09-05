Polémicas y baja venta de boletos: Ángela Aguilar cancela 5 conciertos en Estados Unidos

Ángela Aguilar cancela 5 conciertos en Estados Unidos tras mala racha en México

Ángela Aguilar cancela 5 conciertos en Estados Unidos por baja venta de boletos. Se ha filtrado que Ángela Aguilar, de 21 años de edad, canceló 5 conciertos en Estados Unidos como parte de su gira "Libre Corazón Tour" por mala racha en México.

Se especula que actualmente Ángela Aguilar enfrenta una posible crisis en su carrera musical tras polémicas con Christian Nodal.

Hasta el momento, Ángela Aguilar no ha dado a conocer el motivo de las cancelaciones, pero en redes sociales especulan una baja venta de boletos.

Pensilvania

Nueva Jersey

Misuri

Oklahoma

Carolina del Norte

A través de Ticketmaster se puede observar que los conciertos de Ángela Aguilar en las mencionadas ciudades están marcados como "cancelados".