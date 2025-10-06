Ángela Aguilar festeja su cumpleaños con regalo en redes sociales

Ángela Aguilar presume regalo de cumpleaños en sus redes sociales

Falta un día para el cumpleaños de Ángela Aguilar y ella ya está recibiendo regalos

Ángela Aguilar, de 21 años de edad, cumplirá años el 8 de octubre y presume su regalo de cumpleaños en sus redes sociales.

El miércoles será el cumpleaños 22 de Ángela Aguilar, pero ya empezó la celebración.

Ángela Aguilar presume su regalo de cumpleaños desde un avión privado

El lunes 6 de octubre, Ángela Aguilar compartió una historia en Instagram donde mostró su primer regalo de cumpleaños. "Empezando con las festividades", escribió Ángela Aguilar en sus historias, donde mostraba una rebanada de pastel con la frase "Happy Birthday".

La fotografía fue tomada en un avión privado y Ángela Aguilar está comenzando con las celebraciones por su cumpleaños.

Fans y detractores de Ángela Aguilar esperan con ansias el regalo que le dará Christian Nodal, de 26 años de edad.

Mientras tanto, Ángela Aguilar dejó de lado los malos comentarios y los memes para festejar su próximo cumpleaños.