Angélica Vale confirma su divorcio con Otto Padrón tras 14 años

Angélica Vale revela que su matrimonio terminó porque no regó la planta con Otto Padrón.

Angélica Vale -de 49 años de edad- confirmó su divorcio y reconoce que ella y Otto Padrón “no regaron la planta”.

¿Qué ocurrió?

Luego de que se difundieran los papeles del trámite de divorcio de Angélica Vale y Otto Padrón, la actriz habló de su separación la cual ocurrió en abril.

El lunes 10 de noviembre, Angélica Vale confirmó que se está divorciando de Otto Padrón durante su programa de radio. Angélica Vale no reveló los motivos que los llevaron a terminar su matrimonio de 14 años, aunque existen rumores de una infidelidad.