Daddy Yankee y Bizarrap liderarán concierto en medio tiempo de la NFL en Madrid

Daddy Yankee y Bizarrap encabezarán el show de medio tiempo en el juego de la NFL en Madrid

La NFL prepara un evento histórico para su desembarco oficial en España.

El 16 de noviembre de 2025, el Estadio Santiago Bernabéu de Madrid será sede del primer partido de temporada regular en territorio español, cuando los Commanders de Washington se enfrenten a los Dolphins de Miami.

Y para hacerlo aún más memorable, la liga confirmó que el show de medio tiempo estará encabezado por Daddy Yankee y el productor argentino Bizarrap, dos de las figuras más influyentes de la música urbana en la última década.

La elección del Bernabéu responde a la estrategia de expansión de la NFL en Europa, donde ya tiene presencia en ciudades como Londres y Frankfurt.

Madrid se convierte ahora en una nueva sede clave, apuntando a un mercado hispanohablante con fuerte vínculo cultural y potencial comercial.

El duelo se espera con un lleno total superior a 80 mil aficionados, combinando el atractivo deportivo del juego con un enfoque de espectáculo multiplataforma.

DADDY YANKEE Y BIZARRAP, ALIANZA DE IMPACTO

La liga apostó por un público joven y global al elegir a Bizarrap, ganador de múltiples Latin Grammy y creador de las famosas BZRP Music Sessions, y a Daddy Yankee, pionero mundial del reguetón y figura clave en la expansión del género.

La presentación incluirá una colaboración inédita, que ambos artistas estrenarán en vivo durante el medio tiempo, lo que coloca al evento dentro de la conversación cultural del momento.

LA NFL ACERCA SU ESPECTÁCULO A LA CULTURA LATINA

Este movimiento reafirma la ruta de la NFL para conectar con audiencias más amplias fuera de Estados Unidos. La presencia de estrellas latinas en eventos deportivos globales ha demostrado potencia mediática, viralidad en plataformas digitales y alto alcance en audiencias sub-35.

Además, previo al kickoff, se interpretarán los himnos de España y Estados Unidos, en un guiño a la unión cultural del evento