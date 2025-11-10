TMZ revela: Puff Daddy consumiendo alcohol en Fort Dix

Puff Daddy enfrenta nuevas acusaciones por beber alcohol en prisión. Reportes afirman que Puff Daddy fue descubierto bebiendo alcohol en prisión. El músico, representante y productor, Puff Daddy, no la estaría pasando tan mal en prisión, debido a que se dio a conocer que fue descubierto por autoridades penitenciarias bebiendo alcohol. Así lo reveló el portal TMZ al señalar que fuentes cercanas al asunto confirmaron que personal del centro penitenciario descubrió al multimillonario bebiendo alcohol tras las rejas. Incluso, en la información publicada por el sitio de noticias se expone que luego de ser descubierto, Puff Daddy tuvo algunos problemas con los funcionarios de la prisión Fort Dix en la que está recluido. Puff Daddy fue descubierto bebiendo alcohol en prisión. A unas 2 semanas de que fue trasladado a la prisión Fort Dix, Puff Daddy habría cometido su primera falta como recluso, debido a que se reporta que fue descubierto bebiendo alcohol. De acuerdo con lo informado por TMZ, testigos cercanos al centro penitenciario confirmaron que autoridades del mismo, detectaron que Sean Combs ha estado ingiriendo alcohol casero. Por dicha conducta ilegal, se reporta, las autoridades del centro penitenciario detuvieron a Puff Daddy con el fin de trasladarlo a una celda nueva en la que contaría con mayor vigilancia.