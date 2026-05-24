La historia del Puente de Brooklyn: un ícono de Nueva York

El 24 de mayo de 1883, la ciudad de Nueva York se detuvo para inaugurar lo que muchos consideraban la "Octava Maravilla del Mundo": el Puente de Brooklyn. Hoy se cumple un aniversario más de la apertura de esta colosal estructura que no solo unió físicamente a Manhattan y Brooklyn (que en ese entonces eran ciudades independientes), sino que cambió el rumbo de la ingeniería moderna y se convirtió en el escenario de eventos históricos fascinantes, trágicos y extraños.

Impacto del Puente de Brooklyn en la ingeniería moderna

El diseño y construcción del puente estuvo a cargo de la familia Roebling, una dinastía marcada por el genio técnico y la tragedia:

John Augustus Roebling: El visionario diseñador original falleció a causa de tétanos tras sufrir un accidente en el pie mientras realizaba las mediciones iniciales en el río.

Washington Roebling: Su hijo asumió el control de la obra, pero sufrió el "mal de descompresión" (conocido entonces como la enfermedad de los cajones) debido al tiempo que pasaba en las cámaras subterráneas bajo el agua para cimentar las torres. Quedó parcialmente paralizado y postrado en cama.

Emily Warren Roebling: La esposa de Washington tomó las riendas del proyecto. Aprendió matemáticas avanzadas, ingeniería de cables y gestión de obras, convirtiéndose en la jefa de obra de facto y en la primera persona en cruzar el puente el día de su apertura. A lo largo de los años, el Puente de Brooklyn ha sido el epicentro de mitos urbanos, pánicos masivos y hazañas publicitarias.

La historia de la familia Roebling y el puente

1. La tragedia de la estampida (31 de mayo de 1883)

Apenas una semana después de la gran fiesta de inauguración, el pánico se apoderó de la estructura. El 31 de mayo, una mujer tropezó en los escalones del paseo peatonal y gritó. El rumor de que el puente estaba a punto de colapsar se extendió como la pólvora entre la multitud. La histeria colectiva provocó una estampida masiva en la que murieron 12 personas y decenas resultaron heridas, sembrando la desconfianza pública sobre la resistencia de la megaobra.

2. El desfile de los 21 elefantes de P.T. Barnum (1884)

Para disipar el miedo de los ciudadanos tras la estampida y demostrar de una vez por todas que el puente era indestructible, el famoso empresario circense P.T. Barnum propuso una genial estrategia publicitaria el 17 de mayo de 1884. Barnum hizo marchar a 21 elefantes en fila a lo largo del puente, encabezados por el célebre elefante gigante Jumbo. La demostración fue un éxito absoluto: el puente ni se inmutó y el público recuperó la total confianza en la estructura.

3. Búnkeres secretos de la Guerra Fría

Durante las labores de mantenimiento rutinarias en el año 2006, unos inspectores de la ciudad descubrieron una cámara secreta de la Guerra Fría oculta dentro de la estructura de la base del puente, del lado de Manhattan. El búnker estaba intacto y repleto de provisiones para un eventual ataque nuclear: miles de cajas de galletas de supervivencia, bidones de agua, mantas médicas y medicamentos fechados entre 1957 y 1962.

Eventos históricos en el Puente de Brooklyn

El puente en el siglo XXI

Hoy en día, el Puente de Brooklyn ya no alberga el paso de tranvías ni de trenes como en sus inicios, pero sigue siendo una de las arterias más vitales y hermosas de Nueva York. Cada día es cruzado por más de 100,000 vehículos y miles de peatones y ciclistas que disfrutan de su icónica pasarela de madera elevada. Con sus icónicos arcos góticos de piedra y sus más de 23,000 kilómetros de cables de acero sosteniéndolo, celebra un año más manteniéndose firme como el símbolo definitivo del ingenio humano.