Aracely Arámbula renuncia a Perfume de Gardenia y es vista con sus hijos

Revelan las primeras imágenes del hijo mayor de Luis Miguel y Aracely Arámbula. Fue el medio Ventaneando quien dio a conocer estas imágenes.

En medio de la polémica por su repentina renuncia al musical Perfume de Gardenia, la actriz Aracely Arámbula fue captada este fin de semana en el aeropuerto acompañada por sus dos hijos, Miguel Gallego Arámbula y Daniel Gallego Arámbula, fruto de su relación con el cantante Luis Miguel.

¿Por qué renunció Aracely Arámbula?

La actriz, conocida como "La Chule", dejó el proyecto teatral que protagonizó durante años. De acuerdo con versiones que trascendieron, la decisión habría sido tomada por una lesión en la rodilla; sin embargo, también se ha hablado de presuntas diferencias con el productor Omar Suárez, relacionadas con supuestos malos tratos y retrasos en los pagos.