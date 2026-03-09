Abuchean a Peso Pluma en Estados Unidos tras incómodo momento con una fan

El cantante mexicano Peso Pluma volvió a convertirse en tendencia en redes sociales, pero esta vez no por su música ni por un nuevo lanzamiento. Un video viral lo muestra protagonizando un momento incómodo con una fan durante un partido de la NBA en Estados Unidos, situación que terminó con abucheos por parte de algunos asistentes.

El incidente ocurrió en el Chase Center de San Francisco, donde el intérprete de corridos tumbados asistió como espectador al partido entre los Golden State Warriors y los Los Angeles Clippers. Como suele suceder con las celebridades, su presencia no pasó desapercibida y varios aficionados comenzaron a acercarse para pedirle fotografías.

El momento que desató la polémica

De acuerdo con el video que circula en TikTok, una fan se acercó al cantante con su celular para intentar tomarse una foto con él. Sin embargo, la reacción del artista sorprendió a muchos: con un gesto de molestia, apartó el teléfono y siguió caminando sin detenerse.

La situación generó reacciones inmediatas entre las personas que estaban cerca. Algunos asistentes comenzaron a abuchearlo, mientras que otros simplemente observaron la escena con sorpresa. El clip se difundió rápidamente en redes sociales, acumulando miles de reproducciones y comentarios.

Redes sociales se dividen

Como suele suceder con este tipo de polémicas, las opiniones en internet se dividieron.

Por un lado, algunos usuarios criticaron al cantante por la forma en que reaccionó ante una seguidora, argumentando que los artistas deben mostrar más empatía con sus fans.

Pero también hubo quienes salieron en su defensa. Varios internautas señalaron que la joven habría acercado el celular directamente al rostro del artista sin pedir permiso, lo que pudo incomodarlo. "Los famosos también tienen derecho a su espacio personal", comentaron algunos usuarios en redes.

Una estrella acostumbrada a los reflectores

El intérprete, cuyo nombre real es Hassan Emilio Kabande Laija, se ha convertido en una de las figuras más influyentes de la música regional mexicana moderna. Su mezcla de corridos tumbados con sonidos urbanos lo ha llevado a conquistar listas internacionales con éxitos como "Ella Baila Sola".

Hasta el momento, el cantante no ha hecho declaraciones públicas sobre el incidente. Sin embargo, el video continúa circulando en redes sociales, donde el debate sigue abierto: ¿fue una reacción grosera o simplemente una defensa de su espacio personal?