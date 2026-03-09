Isaac del Toro arranca con fuerza en el Tirreno-Adriático 2026 y se mete al Top 10 de la primera etapa

El ciclismo mexicano continúa haciendo historia en Europa gracias a Isaac del Toro, quien inició con buenas sensaciones su participación en el Tirreno-Adriático 2026, una de las competencias más importantes del calendario del WorldTour. El joven pedalista mexicano logró colocarse en el décimo lugar de la primera etapa, demostrando que está listo para competir entre los mejores del mundo.

Un inicio exigente contra el reloj

La carrera comenzó con una contrarreloj individual de aproximadamente 11 kilómetros, un formato que suele marcar las primeras diferencias entre los favoritos al título. En este arranque explosivo, el mexicano del equipo UAE Team Emirates completó el recorrido con un tiempo competitivo que lo ubicó a 36 segundos del ganador de la etapa, el italiano Filippo Ganna.

Aunque no logró quedarse con la victoria, Del Toro se mantuvo entre los mejores especialistas de la jornada, lo que le permitió entrar al Top 10 de la clasificación del día, una posición importante considerando el nivel de la competencia.

Un mexicano que llega en gran momento

El resultado tiene aún más mérito si se considera que Isaac del Toro viene de una racha destacada. Apenas días antes logró un histórico tercer lugar en la clásica Strade Bianche, una de las carreras de un día más exigentes del ciclismo internacional.

Además, el joven ciclista mexicano ya había comenzado la temporada con fuerza al ganar el UAE Tour 2026, consolidándose como uno de los talentos emergentes del pelotón internacional.

Con estos resultados, Del Toro se ha convertido en uno de los nombres a seguir dentro del ciclismo mundial.

Un Tirreno-Adriático lleno de estrellas

La edición 2026 del Tirreno-Adriático reúne a varias figuras del ciclismo internacional y se disputará durante siete etapas, con recorridos que incluyen contrarreloj, finales para velocistas y etapas de montaña que podrían definir la clasificación general.

Entre los rivales más fuertes aparecen corredores como Primož Roglic, Mathieu van der Poel y Egan Bernal, lo que convierte la competencia en una auténtica prueba de fuego para los aspirantes al título.

El objetivo: pelear la clasificación general

Para Del Toro, el resultado en la primera etapa es solo el inicio. El mexicano ha dejado claro que en esta carrera todo puede cambiar día a día, especialmente porque el recorrido no tiene una sola etapa reina que defina la clasificación.

Eso significa que la consistencia será clave durante toda la semana. Si mantiene el ritmo mostrado en la contrarreloj inicial, el ciclista mexicano podría mantenerse cerca de los líderes y luchar por un lugar destacado en la clasificación general.