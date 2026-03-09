Beto menciona a Carmen Salinas en polémico testimonio sobre secta

Ex actor de Televisa quien interpretó a Pistachón Zig-Zag menciona a Carmen Salinas como miembro de una secta satánica.

Las leyendas urbanas sobre Televisa son muchas, desde controlar masa, colocar presidentes de la República, hacer montajes sobre situaciones políticas y hasta presuntamente tener un catálogo sexual de actores y actrices al servicio de millonarios y políticos.

Sin embargo, tras un episodio del podcast Penitencia, conducido por Saskia Niño de Rivera, se desató controversia tras el testimonio de un interno identificado como "Beto", quien aseguró haber sido reclutado como sicario desde la infancia y trabajar para figuras públicas y políticas. Entre los nombres que, según el relato, se escucharían sin censura está el de la fallecida actriz Carmen Salinas y quien supuestamente pertenecía a una secta donde hacía rituales con bebé.

Este hecho hizo recordar un viejo video del actor Pedro Romero, quien interpretaba a Pistachón Zig-Zag, en el programa infantil Odisea Burbujas quien declaró sobre una supuesta experiencia vivida junto a la actriz y productora Carmen Salinas en los años 80s.