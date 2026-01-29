Martha González, maestra, asesinada en Agua Dulce, Veracruz

El asesinato de Martha González Pérez, una maestra de preescolar de 53 años en Agua Dulce, Veracruz, ha generado profunda conmoción por la brutalidad del crimen y por la presunta participación de su hija adolescente y el novio de ésta.

La violencia sacudió al municipio de Agua Dulce, donde fue localizado el cuerpo semicalcinado de Martha González Pérez, reconocida docente de nivel preescolar. El hallazgo se realizó en una zanja cercana al campo de fútbol La Hondonada, luego de que vecinos alertaran a las autoridades.

El caso generó un fuerte impacto social debido al vínculo familiar entre la víctima y los presuntos agresores, así como por la forma en que se habría intentado ocultar el crimen. La noticia se difundió rápidamente en redes sociales y medios locales, provocando indignación y llamados a la justicia.

Autoridades estatales confirmaron que la investigación avanzó con rapidez, permitiendo la detención de los sospechosos en menos de un día, ambos menores de edad.

Ataque dentro de la vivienda y manipulación del cuerpo

De acuerdo con la Fiscalía Regional de Coatzacoalcos, el ataque ocurrió durante la madrugada del domingo dentro del domicilio de la víctima, ubicado en la colonia Kilómetro 2 y Medio. La maestra habría sido estrangulada y apuñalada mientras dormía.

Tras el homicidio, los agresores presuntamente sacaron el cuerpo de la vivienda, lo rociaron con alcohol y le prendieron fuego con la intención de eliminar evidencias. Posteriormente, abandonaron el cuerpo en un punto cercano al lugar del hallazgo.

La brutalidad de los hechos ha encendido el debate sobre la violencia intrafamiliar, la salud emocional de adolescentes y la necesidad de reforzar la prevención del delito en entornos familiares.

Móvil, investigación y proceso legal de los menores

Información difundida por el colectivo feminista Las Brujas del Mar y medios locales sugiere que el posible móvil del crimen estaría relacionado con un embarazo de la hija de la víctima y la oposición de la maestra a la relación entre ambos adolescentes. Esta línea aún no ha sido confirmada oficialmente y continúa bajo investigación.

Los detenidos, identificados como Jana Guadalupe y Pablo de Jesús, serán procesados como menores infractores, conforme a la legislación mexicana en materia de justicia para adolescentes. Permanecerán internados en el Centro de Internamiento Especial para Adolescentes de Palma Sola, en Veracruz.

El caso ha reavivado la discusión pública sobre la responsabilidad penal juvenil, la protección de las víctimas y la urgencia de atender factores de riesgo en familias vulnerables.