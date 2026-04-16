Justin Berfield cancela su asistencia a DesertCon 2026 en Monterrey

La emoción estaba en su punto máximo. Para muchos fans mexicanos, especialmente en Monterrey, la oportunidad de conocer en persona a uno de los personajes más icónicos de su infancia estaba a solo días de hacerse realidad. Sin embargo, lo que prometía ser un encuentro nostálgico terminó convirtiéndose en una gran decepción.

El actor Justin Berfield, recordado por su papel como Reese en la popular serie Malcolm el de en medio, anunció que no asistirá al evento DesertCon 2026 en Monterrey, dejando a miles de seguidores con las ganas.

La cancelación de último momento

La noticia llegó a pocos días del evento, programado para el 18 y 19 de abril en el Pabellón M. A través de un mensaje dirigido a sus seguidores, Berfield explicó que su ausencia no fue una decisión personal, sino una situación fuera de su control.

De acuerdo con el propio actor, el problema se originó por conflictos con los organizadores del evento, a quienes calificó de poco profesionales. Señaló que hubo promesas incumplidas y fallas en acuerdos clave que hicieron imposible su participación.

Problemas contractuales detrás del drama

Más allá de la decepción de los fans, lo que realmente detonó la cancelación fueron cuestiones contractuales. Berfield fue claro: él estaba listo para viajar a México, pero la falta de pagos y compromisos cumplidos por parte del productor terminó por romper el acuerdo.

Este tipo de situaciones no solo afectan a los artistas, sino también al público que invierte tiempo y dinero en experiencias como fotos, autógrafos o convivencias exclusivas.

Fans entre la nostalgia y la frustración

La DesertCon prometía ser un evento especial, especialmente por el reciente regreso de la serie con la miniserie Life´s Still Unfair, que ha revivido el cariño por la familia más caótica de la televisión.

Para muchos asistentes, conocer a Reese no era solo una firma de autógrafos: era reencontrarse con una parte de su infancia. Por eso, la noticia cayó como un balde de agua fría.

¿Habrá reembolsos?

Ante la situación, el propio actor recomendó a los fans solicitar reembolsos si habían adquirido boletos específicamente para interactuar con él. Sin embargo, hasta ahora, los organizadores no han detallado cómo será el proceso.

Más que una cancelación, un recordatorio

Este episodio deja claro algo importante: detrás de los grandes eventos hay acuerdos complejos que, si fallan, pueden afectar a todos.

Y aunque Monterrey se quedó sin Reese esta vez, el cariño por Malcolm el de en medio sigue intacto... porque, como diría la serie, la vida no siempre es justa, pero sí memorable.