Braden Peters colapsa en vivo durante transmisión en Miami

Lo que parecía otra transmisión más terminó convirtiéndose en uno de los momentos más inquietantes del mundo digital reciente. El streamer estadounidense Braden Peters, conocido por su contenido extremo en redes, encendió las alarmas tras desplomarse en plena transmisión en vivo, en un episodio que hoy sigue generando preguntas, preocupación... y debate.

Un directo que se salió de control

Todo ocurrió durante un streaming en Miami. Clavicular, cuyo nombre real es Braden Peters, convivía con otros creadores mientras transmitía en tiempo real. Sin embargo, su comportamiento comenzó a cambiar: hablaba con dificultad, parecía desorientado y repetía frases sin sentido.

En cuestión de minutos, la situación pasó de extraña a alarmante. El joven se llevó las manos al rostro, se recostó y dejó de responder con claridad. La transmisión terminó abruptamente, dejando a miles de espectadores sin saber qué estaba pasando realmente.

La sospecha: una sobredosis en vivo

Horas después, distintos reportes confirmaron que el influencer había sido trasladado de urgencia a un hospital tras una presunta sobredosis. Aunque los detalles exactos sobre las sustancias involucradas no han sido confirmados oficialmente, en el propio video se escuchan referencias a estimulantes, lo que alimentó aún más la preocupación sobre el consumo de drogas en este tipo de entornos digitales. Afortunadamente, su estado fue reportado como estable y, según él mismo confirmó, fue dado de alta poco tiempo después.

"Fue brutal": su reacción tras salir del hospital

Lejos de desaparecer, Clavicular reapareció en redes sociales con un mensaje directo y una imagen impactante: su rostro mostraba signos visibles del episodio. El influencer describió la experiencia como "brutal" y dejó entrever que su consumo de sustancias estaba ligado a una forma de lidiar con la presión social y su propia percepción en público. Sus palabras abrieron una conversación más profunda: detrás del contenido viral y las polémicas, hay una realidad emocional compleja que muchas veces queda fuera de cámara.

¿Quién es realmente Clavicular?

Con apenas 20 años, Clavicular se hizo famoso por el llamado "looksmaxxing", una tendencia que busca maximizar la apariencia física... incluso con prácticas extremas y controversiales. Su historial ya incluía polémicas, arrestos y conductas arriesgadas transmitidas en vivo, lo que ha generado tanto seguidores fieles como fuertes críticas en redes.

Más allá del escándalo: el debate que deja

El caso no solo es un episodio viral más. Ha reavivado una discusión importante: la presión constante sobre los creadores de contenido, la normalización de conductas riesgosas en plataformas en vivo y el impacto de la fama digital en la salud mental. El colapso de Clavicular no solo fue visto por miles... también dejó claro que, detrás del entretenimiento en tiempo real, hay límites que a veces se cruzan demasiado rápido.