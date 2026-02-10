Bad Bunny genera aumento del 35% en usuarios de Duolingo tras el Super Bowl

La presentación de Bad Bunny en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LX no solo generó conversación en redes sociales y en los espacios de opinión, también tuvo un efecto medible en una plataforma digital. Duolingo informó que, tras la actuación del artista puertorriqueño, el número de usuarios que comenzaron lecciones de español aumentó 35 % en comparación con la semana previa.

La empresa dio a conocer el dato a través de su cuenta oficial en X, donde señaló que el repunte se registró durante la noche posterior al partido. Junto al mensaje, la plataforma compartió un gráfico que muestra el comportamiento del uso de la aplicación antes, durante y después del encuentro. En las horas previas al inicio del Super Bowl, la actividad se mantuvo dentro de los rangos habituales, con una ligera caída al arrancar el juego. El cambio se produjo una vez concluido el intermedio, cuando se observó un incremento pronunciado en el inicio de cursos de español.

La actuación de Bad Bunny y su impacto en Duolingo

Durante su presentación, Bad Bunny interpretó canciones en español y estructuró su espectáculo alrededor de referencias a Puerto Rico y a la cultura latinoamericana. El uso del idioma y los elementos culturales formaron parte central del número, transmitido a una audiencia global que cada año sigue el Super Bowl como uno de los eventos deportivos y televisivos más vistos del mundo.

Reacciones y controversias tras el show

El fenómeno registrado por Duolingo se suma a otros episodios en los que eventos culturales de gran alcance se reflejan en hábitos digitales. En este caso, la empresa no detalló la duración del aumento ni si el interés se mantuvo en los días posteriores, aunque el dato confirma un impacto inmediato tras la transmisión.

La actuación, sin embargo, no estuvo exenta de polémica. Mientras numerosos usuarios destacaron el hecho de que el espectáculo se realizara íntegramente en español y con referencias directas a la identidad caribeña, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expresó una postura crítica. El mandatario calificó el show como uno de los peores en la historia del Super Bowl y afirmó que no se entendía lo que el artista decía durante su interpretación.

En declaraciones públicas, Trump también cuestionó el tipo de baile presentado, al considerar que no era apropiado para una audiencia amplia, incluidos niños que siguieron la transmisión tanto en Estados Unidos como en otros países.

Más allá de las reacciones encontradas, los datos compartidos por Duolingo muestran que la actuación de Bad Bunny trascendió el plano del entretenimiento. Al menos por una noche, el espectáculo se tradujo en un mayor interés por aprender español, reflejando cómo un evento deportivo puede influir en comportamientos culturales y educativos en plataformas digitales.