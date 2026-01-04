Nicolás Maduro esposado y con atuendo de lujo

Tras la ejecución de la operación militar 'Absolute Resolve' (Resolución Absoluta) la madrugada de este sábado, un detalle ha capturado la atención internacional: el contraste entre la caída del poder de Nicolás Maduro y el atuendo deportivo de lujo con el que fue extraído de Venezuela.

La primera imagen del mandatario, difundida por Donald Trump en la plataforma Truth Social, reveló a un Maduro esposado y bajo custodia estadounidense vistiendo un conjunto de la línea Nike Tech Fleece, una de las colecciones más populares de la firma estadounidense.

Mientras que otros líderes del narcotráfico han sido capturados vistiendo marcas como Hugo Boss o Jordan, el registro visual de Maduro a bordo del buque de guerra USS Iwo Jima quedará marcado por el uso de prendas técnicas de alto valor comercial:

Chamarra Nike Tech Windrunner Fleece: Con un precio de 140 dólares (aprox. 2,500 pesos mexicanos), la prenda es el modelo HV0949-063. Se caracteriza por su diseño Fleece térmico, bolsillo reforzado en la manga y un ajuste relajado, diseñado originalmente para ofrecer calidez sin peso excesivo.

Joggers Tech Fleece: A juego con la chamarra, el pantalón (modelo HV0959-063) tiene un costo de 120 dólares (aprox. 2,150 pesos mexicanos). Destaca por sus puños altos, pensados para resaltar el calzado, y su capacidad de aislamiento térmico.

Al sumar ambas piezas, el valor total del conjunto deportivo alcanza los 260 dólares (cerca de 4,655 pesos mexicanos), una cifra que en plataformas como Amazon México puede elevarse hasta los 4,285 pesos por el combinado.