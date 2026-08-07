Belinda es reconocida como una de las bellezas latinas de 2026

La cantante y actriz mexicana Belinda encabeza la selección de People en Español, que también reconoce a figuras como Karol G, Zoe Saldaña y Karim López.

Este, en definitiva, es el año de Belinda, ya que a los éxitos profesionales que ha acumulado se suma que lidera la lista de "Los 50 más bellos" de 2026 de la revista People en Español. La lista, que cada año resalta tanto el éxito como la belleza física de estrellas de la industria latina, también colocó en posiciones destacadas a la colombiana Karol G, la actriz dominicana Zoe Saldaña, la modelo puertorriqueña Dayanara Torres y el basquetbolista mexicano Karim López.

La elección de Belinda

La publicación, que describió a la artista mexicana nacida en España como "imparable" y con "buen sentido del humor", destacó sus proyectos de este año, como su rol protagónico en "Carlota", la próxima serie histórica de HBO sobre la homónima emperatriz de México, y su tema "Por ella", relacionado con el Mundial de fútbol.

Apenas hace unas semanas, Beli fue tema de conversación debido a que fue elegida por Disney-Pixar para prestar su voz a la villana de "Toy Story 5", Lilypad, por lo que su carrera se amplió a otros horizontes.

"Los pensamientos, la energía, los valores, la educación, para mí todo eso es belleza y me fijo cada vez más en esos detalles, y esos detalles hacen que una persona sea bella por dentro y por fuera", comentó la también actriz de 36 años a la revista sobre su nombramiento.