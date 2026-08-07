La Casa de los Famosos México: Galilea Montijo habla sobre su cirugía y sus secuelas

¡Acaba con rumores! Confiesa Galilea Montijo que una cirugía y una quemadura dañaron su rostro.

La conductora de "La Casa de los Famosos México" aseguró que las burlas y las opiniones de otros médicos sobre su caso fueron lo que más la hirió.

Un aparente arreglo estético llevó a Galilea Montijo a pensar que dejaría de trabajar en la televisión después de 30 años de carrera, todo debido a los malos resultados de una cirugía a la que se sometió en enero con el objetivo de levantar una de sus cejas. Aunque el especialista responsable le aseguró que la recuperación tomaría únicamente tres semanas, el procedimiento terminó por complicarse y la llevó a tener quemaduras de segundo grado y lesiones en su boca y ojo.

Detalles confirmados

La doctora María del Mar Guerra, quien entrevistó a la conductora del programa Hoy, fue quien la ayudó cuando el panorama se agravó. Sobre la intervención, Montijo explicó que el objetivo era levantarle la ceja y que, además, el especialista le propuso retirarle una pequeña parte de una glándula ubicada debajo del cuello para perfilar esa zona.

"Iba a quitar un poquito de las glándulas porque eran las que me tumbaban como el cuello. Entonces dije: ´Bueno, aprovechamos, porque si eso me va a ayudar a que el cuello se levante, está increíble´", confesó la conductora.

Impacto en la comunidad

Sin embargo, cuando Galilea ingirió un líquido para desinflamar, sintió que le quemaba por dentro. Se comunicó con el médico y comenzó el calvario.

La conductora empezó a sentir que no podía controlar parte de su rostro debido a la quemadura y a la contractura que provocó dicha sustancia. La presentadora sufrió una asimetría en el labio como consecuencia de la quemadura en el cuello y del colapso del sistema linfático en uno de sus ojos.

Desde entonces, Montijo se ha sometido a largas jornadas de tratamiento para recuperarse.