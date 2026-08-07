Laura Esquivel será homenajeada en Saltillo con una noche de cocina tradicional

¡Con platillos regionales! Del libro a la mesa: será el homenaje a Laura Esquivel.

Una noche de homenaje, sabor y cocina inspirada en la tradición local es la que se vivirá este viernes junto a la escritora Laura Esquivel, quien hace 37 años tomó a Coahuila como escenario de una historia de amor y de lucha, con el alma puesta en la gastronomía de la época. Esta vez, cocineros y empresarios locales le agradecerán esa elección a través de los alimentos y una gran celebración.

¿Cómo surgió esta idea?

"Fíjate que tuve el privilegio de conocerla hace siete u ocho años a través de una cineasta, en un festival de cine, y yo regalé la comida con tal de estar con ella. Siempre que he leído su obra pensaba cómo no le habíamos hecho nada en Saltillo, si la historia está inspirada justamente en Piedras Negras, Coahuila. Creo que la comida de madre, la comida de casa, se ha ido desmereciendo. No nos habíamos dado cuenta de que Coahuila está en los ojos de mucha gente que ha leído el libro. La historia de Tita, en plena Revolución Mexicana, que fue tan sangrienta, con la obra de Laura Esquivel viene a limpiar con amor y con luz una energía muy poderosa: la cocina.