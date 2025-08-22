Belinda se embarca en nuevo proyecto internacional: serie 'Carlota'

Belinda se prepara para una larga estancia fuera de México por un ambicioso proyecto internacional

La cantante y actriz Belinda anunció que dejará México por un periodo de más de seis meses debido a compromisos laborales en el extranjero. En una entrevista exclusiva para el programa Ventaneando, la artista compartió detalles sobre su nuevo proyecto y cómo se siente ante su inminente partida.

Aunque aún no ha empacado sus maletas, Belinda ya anticipa lo mucho que extrañará su país natal. La razón de su viaje: las grabaciones de "Carlota", una serie que protagonizará y que será producida por Sony, una producción que describió como “muy ambiciosa”.

“Me voy a España seis meses, dos meses a Colombia... En total serán entre siete y ocho meses de grabaciones y preproducción. Es un proyecto muy ambicioso y ya quiero empezar a trabajar en él”, reveló emocionada.

Este nuevo reto profesional no solo la llevará a cruzar el Atlántico, sino que implicará un cambio de residencia temporal. Aunque no es la primera vez que viaja por trabajo, en esta ocasión Belinda estará fuera del país por un periodo considerable, lo cual, según confesó, le genera cierta nostalgia.

La artista, de 36 años, se ha mostrado entusiasmada por formar parte de una producción internacional de gran escala, pero también reconoció que el estar lejos de México será un reto personal.