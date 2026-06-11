Shakira y Belinda se preparan para la apertura del Mundial 2026

Llegó el momento y mañana será la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA. La principal estrella de la ceremonia será Shakira, quien a través de sus redes sociales aseguró estar lista para celebrar con los asistentes y con los millones de aficionados que seguirán la transmisión desde la Ciudad de México.

Desde hace una semana, la estrella colombiana ha compartido diversos momentos de los ensayos previos al evento que mañana se hará realidad. "¡Hemos tenido una semana de ensayos sin parar, estamos listos! ¡Tenemos muchas ganas de verlos a todos mañana en la Ceremonia de Apertura de la Copa Mundial de la FIFA!", escribió la intérprete de 'La Loba'.

Shakira y Belinda compartirán escenario en la ceremonia de apertura del Mundial 2026.

Más tarde, Belinda se sumó a los artistas que compartieron en redes sociales su emoción y preparación para participar en la ceremonia, donde interpretará 'Por Ella' junto a Los Ángeles Azules. "No puedo creer que mañana vamos a hacer historia. 11 de junio de 2026, apertura del Mundial. ¡Jamás imaginé ser parte de algo tan histórico!", expresó la protagonista de 'Cómplices al Rescate' a sus miles de seguidores.

Los ensayos de Shakira han sido intensos, mostrando su dedicación al evento.

La actriz de 'Mentiras, La Serie' incluso compartió hace algunos días un momento de backstage junto a la colombiana. Cabe recordar que en 2025 Shakira la invitó a compartir escenario durante una de las fechas de su gira 'Las Mujeres Ya No Lloran World Tour', lo que refleja la cercanía que existe entre ambas artistas.