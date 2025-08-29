Influencer Lupita Villalobos da el sí en una esperada ceremonia

Este 29 de agosto de 2025, Lupita Villalobos —conocida por su participación en el popular podcast Las Alucines— celebró su boda con Juan en España, en una ceremonia que ha generado gran expectativa entre sus seguidores.

Originaria de Hermosillo, Sonora, Lupita se ha consolidado como una de las voces más queridas del mundo digital. Con su estilo irreverente, carisma natural y un gran sentido del humor, ha logrado conectar profundamente con su audiencia desde su debut en plataformas digitales.

Actualmente, cuenta con más de 2 millones de seguidores en Instagram, donde comparte momentos de su día a día, así como contenido relacionado con Las Alucines, el podcast que la catapultó a la fama y que se ha vuelto uno de los más escuchados en México.

Además de ser influencer, Lupita ha destacado por contar historias con un toque único que mezcla humor, sinceridad y autenticidad. Su forma de expresarse ha hecho que miles de personas se identifiquen con ella.

Lupita Villalobos nació el 23 de octubre de 1989, por lo que en este 2025 tiene 35 años. Hoy, al iniciar una nueva etapa en su vida junto a Juan, sus fans no han dejado de enviarle mensajes de cariño y buenos deseos desde distintas partes del mundo.