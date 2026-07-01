Copa del Mundo 2026: sanciones por ocultar la boca

El desarrollo de la Copa del Mundo 2026 está quedando marcado por una estricta pauta disciplinaria que ha tomado por sorpresa a varias selecciones: la conocida como "Norma Prestianni".

Este lineamiento castiga de forma drástica a aquellos elementos que se tapen la boca con las manos o el jersey al momento de reclamar, discutir o proferir comentarios hacia un contrincante o el cuerpo arbitral.

¿Cuál es el propósito detrás de la sanción?

La FIFA impulsó esta medida con el firme propósito de censurar y visibilizar las agresiones verbales de índole discriminatoria, racista oaxofóbica. Históricamente, los jugadores ocultaban sus gestos faciales para evitar que la lectura de labios revelara ofensas graves. Con la entrada en vigor de esta directriz, ocultar la boca en situaciones de conflicto es catalogado como conducta antideportiva, permitiendo que el VAR intervenga y el árbitro central muestre la expulsión directa.

El altercado que detonó el cambio

El origen de este veto se remonta a inicios de 2026, durante un choque de Champions League. El juvenil argentino del Benfica, Gianluca Prestianni, se enfrascó en un tenso cara a cara con el atacante del Real Madrid, Vinícius Júnior.

Prestianni jaló su playera para tapar sus expresiones mientras le gritaba al brasileño, desatando denuncias de racismo en el terreno de juego. El escándalo escaló rápidamente a los despachos de el organizador, provocando que se aprobara este dictamen de emergencia justo antes de la justa mundialista.

Las primeras sanciones en la Copa del Mundo

La aplicación del reglamento ya se cobró las primeras tarjetas rojas en el torneo, alterando el esquema de las escuadras afectadas:

Miguel Almirón (Paraguay): Pasó a la historia como el primer futbolista castigado por esta infracción en un Mundial, luego de cubrirse el rostro durante un pleito con el turco Mert Müldür.

Piero Hincapie (Ecuador): El zaguero ecuatoriano sufrió el mismo castigo en los minutos finales del ríspido encuentro ante México, tras taparse la boca mientras discutía con el ariete Santiago Giménez.