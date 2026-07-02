Memes del México vs Inglaterra: Humor y cultura en redes

Los mejores memes del México vs Inglaterra que ya dominan las redes antes del 5 de julio

Los memes del México vs Inglaterra ya conquistaron las redes antes del 5 de julio y enfrentan, con humor, a Juan Gabriel, los tacos y la ilusión mundialista.

La cuenta regresiva para el México vs Inglaterra del próximo 5 de julio ya comenzó, pero en internet el encuentro se juega desde hace horas con una lluvia de memes que mezclan fútbol, música, comida y orgullo nacional.

Tras confirmarse el duelo de octavos de final del Mundial 2026 entre México vs Inglaterra, usuarios de X, Facebook e Instagram convirtieron el enfrentamiento en una batalla cultural donde los tacos, Juan Gabriel y Maná representan a México frente al fish and chips, Queen y Harry Styles por parte de los ingleses.

Los memes reflejan la cultura mexicana frente a la inglesa.

Tras revelarse que Inglaterra será el nuevo rival que México enfrentará en el Mundial 2026, los memes no han parado de llover en redes sociales, haciendo comparaciones entre culturas que van desde gastronomía, música e incluso el transporte.

Uno de los memes más compartidos muestra el ya tradicional “Noa Noa” de Juan Gabriel desafiando al famoso “Eoooo” de Freddie Mercury, mientras otros aseguran, entre bromas, que “Maná es mejor que Queen” y que ningún desayuno inglés puede competir contra unos tacos al pastor.