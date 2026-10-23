Cancelan presentación de DJ extranjero tras polémica con mexicanas

La polémica protagonizada por un DJ extranjero y dos mujeres mexicanas en la colonia Roma Norte, en la Ciudad de México, tuvo consecuencias en la agenda musical del artista. Tras la difusión del video del altercado en redes sociales, el establecimiento FABA anunció la cancelación de su presentación y aseguró que no volverá a trabajar con él.

El caso generó numerosas reacciones en internet, donde usuarios cuestionaron la actitud del hombre y relacionaron lo ocurrido con el debate sobre la gentrificación en la capital del país.

¿Cómo ocurrió el altercado en Roma Norte?

La discusión se dio a conocer luego de que una de las mujeres involucradas publicara una grabación del enfrentamiento con el extranjero. En las imágenes, que comienzan cuando la disputa ya había iniciado, se escucha al hombre pedirles que dejaran de hablar mediante expresiones como "¿Se pueden callar?" y afirmar que el lugar no era público.

El reclamo ocurrió mientras las dos mexicanas se encontraban en mesas instaladas sobre la banqueta, afuera de una cafetería de la colonia Roma Norte.

La difusión del material provocó indignación entre usuarios de redes sociales y reavivó las conversaciones sobre la convivencia en los espacios públicos, así como las tensiones vinculadas con la gentrificación en la Ciudad de México.

FABA cancela el evento y se deslinda de los comentarios

Días después de que el video se volviera viral, el hombre fue identificado como DJ y se dio a conocer que tenía prevista una presentación musical en un restaurante de la capital.

Ante las reacciones por el incidente, FABA informó que cancelaría la actuación programada para el sábado 24 de octubre y que no volvería a colaborar con el artista.

En su pronunciamiento, el establecimiento señaló que las expresiones del DJ no reflejan sus principios y ofreció disculpas por el daño ocasionado.

La decisión respondió a la controversia que surgió alrededor del comportamiento del músico y a las críticas que recibió después de que se difundiera el enfrentamiento con las dos mujeres.

La presentación aparece con otro nombre y sede por confirmar

Pese a la cancelación anunciada por el establecimiento, la presentación no habría desaparecido por completo de la agenda de eventos.

De acuerdo con la información difundida, la plataforma Resident Advisor muestra un evento bajo un nombre distinto, con una ubicación privada todavía por confirmar en la colonia Roma. El DJ extranjero continúa figurando como parte del espectáculo.

Hasta la información proporcionada, no se especifica si esta nueva publicación corresponde a una reorganización definitiva del evento ni se confirma el lugar exacto en el que se realizaría.

El caso mantiene la atención sobre las consecuencias de la polémica y vuelve a poner en el centro de la conversación el uso de los espacios públicos en la Ciudad de México, en medio de las discusiones sobre gentrificación y convivencia entre residentes y visitantes.