Concierto de The Vaccines en CDMX: setlist y teloneros

# The Vaccines en CDMX: setlist y teloneros para su concierto del 22 de octubre

La banda británica se presenta este jueves en el Pabellón Oeste del Palacio de los Deportes para celebrar los 15 años de su álbum debut.

Los fanáticos del indie rock tienen una cita este jueves 22 de octubre con The Vaccines, agrupación británica que regresa a la Ciudad de México para ofrecer un concierto especial en el Pabellón Oeste del Palacio de los Deportes.

La presentación forma parte de la celebración por el 15 aniversario de su primer álbum, *What Did You Expect from The Vaccines?*, publicado en 2011 y considerado uno de los trabajos más representativos de la banda.

¿Cuál será el setlist de The Vaccines?

El repertorio previsto incluye canciones de su álbum debut, además de temas de otras etapas de su carrera. Entre las canciones que se esperan durante el concierto están:

1. Blow It Up

2. Wreckin´ Bar (Ra Ra Ra)

3. Post Break-Up Sex

4. Wetsuit

5. A Lack of Understanding

6. Nørgaard

7. Under Your Thumb

8. Wolf Pack

9. All in White

10. If You Wanna

11. Family Friend

12. Somebody Else´s Child

13. Your Love Is My Favourite Band

14. Headphones Baby

15. Handsome

16. Heartbreak Kid

17. Lunar Eclipse

18. I Can´t Quit

19. Teenage Icon

20. I Always Knew

21. No Hope

22. Ten Years Too Far

23. All My Friends Are Falling in Love

El repertorio está planteado para combinar los temas más emblemáticos del disco que cumple 15 años con canciones que han marcado la trayectoria de la agrupación. La lista puede presentar cambios durante el espectáculo.

¿Quiénes serán los teloneros?

De acuerdo con la información difundida sobre el evento, los grupos mexicanos Perra Brava y Salven al Tigre acompañarán a The Vaccines como invitados.

Perra Brava es un dúo de garage rock y punk originario de Naucalpan, Estado de México, mientras que Salven al Tigre es una banda de indie rock procedente de Mexicali, Baja California.

La participación de ambas agrupaciones sumará talento nacional a una noche dedicada al rock alternativo.

¿Dónde será el concierto?

El espectáculo se realizará en el Pabellón Oeste del Palacio de los Deportes, en la Ciudad de México, este jueves 22 de octubre.

Con este concierto, The Vaccines celebrará una etapa importante de su carrera y reencontrará al público mexicano con canciones que consolidaron su lugar dentro del indie rock británico.

Los asistentes podrán disfrutar de una noche de guitarras, energía y nostalgia musical, con un repertorio que recorre los inicios de la banda y parte de su evolución artística.