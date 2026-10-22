Concierto de The Vaccines en CDMX: setlist y teloneros
Perra Brava y Salven al Tigre serán los teloneros que acompañen a The Vaccines en su presentación.
# The Vaccines en CDMX: setlist y teloneros para su concierto del 22 de octubre
La banda británica se presenta este jueves en el Pabellón Oeste del Palacio de los Deportes para celebrar los 15 años de su álbum debut.
Los fanáticos del indie rock tienen una cita este jueves 22 de octubre con The Vaccines, agrupación británica que regresa a la Ciudad de México para ofrecer un concierto especial en el Pabellón Oeste del Palacio de los Deportes.
La presentación forma parte de la celebración por el 15 aniversario de su primer álbum, *What Did You Expect from The Vaccines?*, publicado en 2011 y considerado uno de los trabajos más representativos de la banda.
¿Cuál será el setlist de The Vaccines?
El repertorio previsto incluye canciones de su álbum debut, además de temas de otras etapas de su carrera. Entre las canciones que se esperan durante el concierto están:
1. Blow It Up
2. Wreckin´ Bar (Ra Ra Ra)
3. Post Break-Up Sex
4. Wetsuit
5. A Lack of Understanding
6. Nørgaard
7. Under Your Thumb
8. Wolf Pack
9. All in White
10. If You Wanna
11. Family Friend
12. Somebody Else´s Child
13. Your Love Is My Favourite Band
14. Headphones Baby
15. Handsome
16. Heartbreak Kid
17. Lunar Eclipse
18. I Can´t Quit
19. Teenage Icon
20. I Always Knew
21. No Hope
22. Ten Years Too Far
23. All My Friends Are Falling in Love
El repertorio está planteado para combinar los temas más emblemáticos del disco que cumple 15 años con canciones que han marcado la trayectoria de la agrupación. La lista puede presentar cambios durante el espectáculo.
¿Quiénes serán los teloneros?
De acuerdo con la información difundida sobre el evento, los grupos mexicanos Perra Brava y Salven al Tigre acompañarán a The Vaccines como invitados.
Perra Brava es un dúo de garage rock y punk originario de Naucalpan, Estado de México, mientras que Salven al Tigre es una banda de indie rock procedente de Mexicali, Baja California.
La participación de ambas agrupaciones sumará talento nacional a una noche dedicada al rock alternativo.
¿Dónde será el concierto?
El espectáculo se realizará en el Pabellón Oeste del Palacio de los Deportes, en la Ciudad de México, este jueves 22 de octubre.
Con este concierto, The Vaccines celebrará una etapa importante de su carrera y reencontrará al público mexicano con canciones que consolidaron su lugar dentro del indie rock británico.
Los asistentes podrán disfrutar de una noche de guitarras, energía y nostalgia musical, con un repertorio que recorre los inicios de la banda y parte de su evolución artística.