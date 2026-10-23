El cambio climático está alterando la forma de la Tierra

ATENAS — Una investigación geodésica internacional basada en mediciones satelitales reveló que el acelerado cambio climático está alterando gradualmente la estructura física de la Tierra, provocando una elevación en las zonas polares y una contracción relativa en la región ecuatorial.

El estudio, liderado por Christoforos Kotsakis, profesor de Geodesia en la Universidad Aristóteles de Tesalónica, y publicado en el Journal of Geophysical Research: Solid Earth, analizó los datos de movimiento vertical recopilados por cientos de estaciones del Sistema Global de Navegación por Satélite entre 1997 y 2015. Los resultados indicaron que la elevación de las regiones polares se aceleró a un ritmo cercano a 0.4 milímetros por año por década, pasando de 0.5 milímetros anuales a casi un milímetro al año.

¿Qué reveló el estudio de Kotsakis?

Los científicos explicaron que el fenómeno responde al derretimiento masivo de las capas de hielo en Groenlandia y la Antártida. Al reducirse la carga helada sobre las altas latitudes, la corteza terrestre experimenta un rebote elástico hacia arriba; simultáneamente, la redistribución del agua de deshielo hacia los océanos ejerce una mayor presión en latitudes bajas, provocando el hundimiento de la zona ecuatorial y volviendo la parte sólida del planeta ligeramente menos achatada.

Impacto de la redistribución del agua

Aunque el ajuste de la corteza sólida resulta imperceptible a escala humana frente a los 12,756 kilómetros de diámetro ecuatorial del planeta, los investigadores destacaron que estas mediciones de precisión superan las dinámicas geológicas del ajuste isostático glacial post-Edad de Hielo. El hallazgo aporta un nuevo indicador global sobre cómo la redistribución masiva de agua y hielo transforma físicamente la estructura terrestre.