¡El coro está de regreso! ´Glee´ tendrá un reboot tras 11 años de su final

La música y los recuerdos de la secundaria William McKinley volverán a la pantalla con el reboot de Glee, la producción que conquistó a millones de espectadores entre 2009 y 2015. Disney+ y Hulu anunciaron oficialmente el regreso de la ficción musical este miércoles 21 de octubre, luego de varios meses de especulaciones sobre una nueva etapa de la historia.

El proyecto estará a cargo de 20th Television y contará nuevamente con Ryan Murphy como responsable creativo, acompañado por Brad Falchuk e Ian Brennan, colaboradores de la serie original. De acuerdo con lo anunciado por las plataformas, la producción llegará tanto a Hulu como a Disney+, aunque todavía no se han dado a conocer detalles sobre el reparto ni una posible fecha de lanzamiento.

¿Quiénes del elenco original podrían volver?

El anuncio ha despertado el interés de los seguidores por conocer qué actores retomarán sus personajes. Algunas de las estrellas que formaron parte de la producción ya habían expresado públicamente su disposición a participar en un posible regreso.

Lea Michele, quien interpretó a Rachel Berry, manifestó a E! News el cariño que conserva por la serie y por Ryan Murphy, con quien aseguró que estaría dispuesta a trabajar nuevamente. Jane Lynch, recordada por su papel como la entrenadora Sue Sylvester, también expresó en 2024 su interés en volver, durante una entrevista con la revista People.

Sin embargo, otros integrantes han planteado dudas sobre cómo podría desarrollarse esta nueva versión. Kevin McHale, quien dio vida a Artie Abrams, señaló en 2022 que tendría reservas sobre volver a interpretar a un personaje en silla de ruedas, aunque dejó abierta la posibilidad de participar con otro papel.

Por su parte, Chris Colfer, conocido por encarnar a Kurt Hummel, declaró a Bustle que hasta entonces no había recibido información sobre el proyecto. El actor también reconoció que regresar a la producción sería complicado, especialmente por la ausencia de Naya Rivera, quien interpretó a Santana López.

A principios de octubre, Colfer contó a Entertainment Weekly que sigue en contacto frecuente con sus antiguos compañeros. Según explicó, mantienen conversaciones grupales en las que comparten memes, fotografías de sus hijos y organizan encuentros cuando les es posible.

Las pérdidas que marcaron a la familia de ´Glee´

El regreso de la ficción también está acompañado por el recuerdo de tres integrantes del elenco original que fallecieron después del estreno de la serie.

Cory Monteith, quien interpretó a Finn Hudson, murió en 2013 por una sobredosis mientras la producción todavía estaba en emisión. En 2018, Mark Salling, actor que dio vida a Puck, murió por suicidio después de haberse declarado culpable de posesión de pornografía infantil.

En 2020, Naya Rivera, intérprete de Santana López, falleció ahogada a los 33 años tras salvar a su hijo, quien había caído a un lago.

Estas ausencias representan uno de los aspectos que podrían influir en la manera en que el proyecto retome el universo de la serie, aunque sus responsables todavía no han detallado la trama ni la posible participación de los actores que continúan vinculados con la producción.

Una serie que dejó huella con sus versiones musicales

Estrenada originalmente en la cadena Fox, Glee siguió durante seis temporadas a un grupo de estudiantes de Lima, Ohio, que formaban parte del coro de su escuela. A través de sus historias, la ficción abordó temas relacionados con la sexualidad, la raza, la discapacidad y la salud mental.

Además de sus personajes y tramas, la producción alcanzó notoriedad por sus interpretaciones de canciones populares, entre ellas Don´t Stop Believin´ y Teenage Dream.

El interés por su repertorio musical continúa vigente. Según datos citados por Variety, la música de Glee registra actualmente un promedio de 4.1 millones de oyentes mensuales en Spotify.

Con el reboot confirmado, queda por conocer cómo Ryan Murphy y su equipo planean recuperar la esencia de la producción y si algunos de los rostros más recordados volverán a formar parte de una historia que marcó a toda una generación.