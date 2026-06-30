Steven Spielberg: La vida extraterrestre y su nueva película Disclosure Day

El reconocido director Steven Spielberg volvió a expresar su fascinación por la vida extraterrestre durante la promoción de su nueva película Disclosure Day, donde afirmó que le parece "muy egoísta pensar que somos los únicos en el universo".

El cineasta explicó que, con el paso de los años, la cantidad de evidencias, testimonios y registros sobre fenómenos aéreos no identificados ha crecido de forma considerable, lo que ha fortalecido su convicción de que la humanidad podría no estar sola. Aunque aclaró que no puede afirmar que exista vida extraterrestre visitando la Tierra, señaló que considera poco probable que el ser humano sea la única civilización inteligente del cosmos.

La nueva película de Spielberg aborda la posibilidad de vida inteligente en el cosmos.

Estas ideas son el eje central de Disclosure Day, cinta con la que Spielberg regresa al género de los extraterrestres más de dos décadas después de La guerra de los mundos. La historia plantea un escenario en el que la humanidad enfrenta la posibilidad de descubrir pruebas de vida inteligente fuera del planeta y explora las consecuencias sociales, políticas y religiosas de una revelación de ese tipo.

Disclosure Day explora las implicaciones sociales y políticas del contacto extraterrestre.

La película es protagonizada por Emily Blunt, Josh O'Connor, Colin Firth, Eve Hewson y Colman Domingo. La producción ha recibido críticas mayormente positivas por combinar ciencia ficción, suspenso y un enfoque humanista sobre el posible contacto con otras civilizaciones.

Steven Spielberg destaca el aumento de evidencias sobre fenómenos aéreos no identificados.

El director, conocido por su trabajo en el cine de ciencia ficción, continúa siendo una figura influyente en la discusión sobre la existencia de vida más allá de nuestro planeta. Su enfoque en Disclosure Day refleja no solo su interés personal, sino también un creciente interés público en el tema.