Cazzu Llega al Auditorio Nacional con su Latinaje Tour

Concierto de Cazzu en Auditorio Nacional: Setlist de canciones, horario y telonero para 14 y 15 de octubre
Todo lo que debes saber antes del concierto de Cazzu en el Auditorio Nacional para el 14 y 15 de octubre; setlist de canciones, horario y telonero.
Cazzu de 31 años de edad, se presentará en su primera fecha de concierto en CDMX en el Auditorio Nacional el 14 de octubre como parte de su tour Latinaje.
Asimismo, debido a un sold out, Cazzu tendrá una segunda fecha el 15 de octubre en la misma sede, por lo que aquí te compartimos detalles como setlist de canciones, horario y telonero para ambas fechas.
Concierto de Cazzu en el Auditorio Nacional: Horario para el 14 y 15 de octubre
Cazzu se presentará con su tour Latinaje en el Auditorio Nacional el 14 y 15 de octubre, con un horario que ya se tiene.
Para el 14 y 15 de octubre, los horarios para los conciertos de Cazzu son los siguientes:
Apertura de puertas: 6:00 pm
Inicio de concierto: 8:00 pm
Duración de concierto: 2 horas aproximadamente
Final de concierto: 10:00 pm