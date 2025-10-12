Lolita Cortés: De juez de hierro a concursante en La Granja VIP

¿Quién es Lolita Cortés? Sorprende como participante de La Granja VIP
Lolita Cortés, la juez de hierro, sorprendió como la participante 16 de La Granja VIP. Lolita Cortés, la conocida jueza de hierro, había sido confirmada como una de las críticas de La Granja VIP; sin embargo, sorprendió como la participante número 16.
La participación de Lolita Cortés en La Gran VIP ha generado grandes expectativas entre el público.
¿Quién es Lolita Cortés, la temida juez de Hierro?
Dolores Vanessa Cortés Jiménez, mejor conocida como Lolita Cortés, es una conocida cantante y actriz que proviene de una familia de artistas. El último grado de estudios de Lolita Cortés fue la primaria y a pesar de que quiso seguir su educación, perdió su certificado y ya no pudo seguir adelante.
Lolita Cortés confesó en entrevista a Jorge Van Rankin, de 60 años de edad, que quiere ser historiadora.