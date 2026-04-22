Muerte de Carolina Flores en Polanco: exigen justicia

La noche del 15 de abril de 2026 dejó de ser una fecha cualquiera para convertirse en el inicio de una historia marcada por la incertidumbre, las contradicciones y la exigencia de justicia. Carolina Flores Gómez, una joven de 27 años y exreina de belleza originaria de Baja California, fue encontrada sin vida en un departamento de Polanco, una de las zonas más exclusivas de la Ciudad de México.

Lo que en un principio parecía un caso más de violencia, pronto reveló elementos inquietantes que llevaron a las autoridades a replantear el rumbo de la investigación: hoy, su muerte es analizada bajo el protocolo de feminicidio.

Un crimen en silencio... y muchas preguntas

Carolina fue hallada con una herida de bala en la cabeza dentro del departamento donde se encontraba con su pareja y su suegra. Sin embargo, hay un detalle que ha encendido las alertas: la denuncia del crimen no se realizó de inmediato.

De acuerdo con los reportes, pasaron varias horas antes de que su esposo acudiera ante las autoridades. Este retraso ha sido clave para las sospechas, ya que durante ese tiempo no se tiene claridad sobre lo que ocurrió en el interior del inmueble.

A esto se suma otro elemento: no hubo reportes de ruido, detonaciones ni movimientos extraños en el edificio, lo que hace que el caso sea aún más difícil de reconstruir.

El foco en el círculo cercano

Las investigaciones han puesto la lupa sobre el entorno más próximo de la víctima. Tanto su esposo como su suegra estaban presentes cuando ocurrió el crimen, y esta última incluso ha sido señalada como una posible responsable.

Aunque hasta ahora no hay detenidos, las autoridades continúan recabando pruebas y testimonios para esclarecer qué ocurrió realmente dentro del departamento.

De homicidio a feminicidio: el giro en la investigación

Uno de los puntos más polémicos del caso fue que inicialmente se investigó como homicidio doloso, lo que generó indignación entre colectivos feministas y la sociedad civil.

La presión social ha sido clave para que se exija una reclasificación bajo la figura de feminicidio, considerando el contexto, la violencia ejercida y las circunstancias del crimen.

Este cambio no es menor: implica que la investigación debe realizarse con perspectiva de género, lo que puede abrir nuevas líneas y responsabilidades.

Una historia que trasciende fronteras

El impacto del caso no se ha limitado a la capital. En Baja California, de donde era originaria Carolina, familiares, amigos y colectivos han alzado la voz para exigir justicia.

Su historia ha resonado especialmente por el contraste: una joven conocida por su participación en certámenes de belleza, asesinada en una de las zonas más privilegiadas del país.

Más que un caso aislado

La muerte de Carolina Flores se suma a una realidad alarmante en México, donde los feminicidios continúan siendo un problema estructural. Casos como este evidencian fallas en la respuesta institucional, retrasos en las denuncias y posibles omisiones que dificultan el acceso a la justicia.

La exigencia sigue: verdad y justicia

Hoy, el caso sigue abierto. No hay culpables detenidos, pero sí muchas preguntas sin respuesta.

¿Quién disparó?

¿Qué ocurrió en las horas previas a la denuncia?

¿Hubo encubrimiento?

Mientras esas respuestas no lleguen, el nombre de Carolina Flores se suma a la larga lista de mujeres cuya historia exige algo más que explicaciones: exige justicia.