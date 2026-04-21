Eliminan cameo de Sydney Sweeney de El diablo viste a la moda 2

La actriz Sydney Sweeney no aparecerá en la versión final de El diablo viste a la moda 2, pese a haber grabado una escena para el inicio del filme, según reveló Entertainment Weekly.

De acuerdo con el reporte, la participación de la actriz —conocida por la serie Euphoria— consistía en un cameo de aproximadamente tres minutos en el que interpretaba una versión de sí misma. La secuencia formaba parte de la introducción de Emily Charlton, personaje interpretado por Emily Blunt.

La escena eliminada de Sydney Sweeney

En la escena, Charlton aparecía en su nueva faceta como ejecutiva de alto nivel en Dior en Estados Unidos, atendiendo como clienta a Sweeney, lo que ayudaba a reforzar su posición dentro de la industria de la moda. Sin embargo, el material fue eliminado al no integrarse adecuadamente con la estructura narrativa del filme.

La nueva entrega retoma la historia dos décadas después de la película original de 2006. Andy Sachs, interpretada por Anne Hathaway, ahora se desempeña como periodista, pero enfrenta dificultades en un entorno mediático en transformación.

El regreso del elenco original

Por su parte, Meryl Streep vuelve como Miranda Priestly, en un contexto donde las publicaciones tradicionales enfrentan presiones por el avance de las plataformas digitales. Este escenario lleva a Andy a reencontrarse con su antigua jefa en la revista Runway.

Además del elenco principal, también regresa Stanley Tucci, junto a otros actores que retoman sus personajes. A ellos se suman nuevas incorporaciones como Kenneth Branagh, Lucy Liu y Justin Theroux.

La película cuenta nuevamente con la dirección de David Frankel y guion de Aline Brosh McKenna. Aunque la participación de Sweeney no llegó al corte final, el filme incluirá otras apariciones especiales, entre ellas la de Lady Gaga, quien también forma parte de la banda sonora.

El estreno de El diablo viste a la moda 2 está programado para el 1 de mayo de 2026 en Estados Unidos, mientras que en varios países de América Latina llegará a salas el 30 de abril.