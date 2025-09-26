Cazzu vs Christian Nodal: batalla por la custodia de Inti

Cazzu planearía obtener custodia completa de su hija con Christian Nodal

Las diferencias entre Cazzu, de 31 años, y Christian Nodal, de 26, son cada vez más notables, al punto de que la trapera buscaría la custodia completa de su hija Inti.

Según la información proporcionada, Cazzu tiene argumentos suficientes para solicitar la custodia total de la hija que comparte con Christian Nodal, siendo el desinterés por Inti el principal motivo.

Entre las versiones confusas que aún existen sobre el fin de la relación entre Cazzu y Christian Nodal, además del inicio del matrimonio con Ángela Aguilar, se vislumbra un nuevo golpe para el cantante. Según Lubox Tv, Cazzu ya está planeando pedir la custodia completa de Inti porque, según se afirma, Christian Nodal la ha perjudicado de la peor manera.

Recordemos que Cazzu mencionó que Christian Nodal se negó a permitir que su hija Inti saliera del país, a pesar de que la trapera, debido a la naturaleza de su trabajo, debe viajar constantemente. Cazzu argumentaría que Christian Nodal muestra un desapego total hacia Inti, realiza pagos tardíos de la pensión alimenticia y tiene una 'falta de presencia' en la vida de la menor.

A esto se suma que, según una periodista, está confirmado al cien por ciento que Christian Nodal no estuvo presente en la fiesta de Inti por sus 2 años de edad, y 'no mandó ni regalo'.