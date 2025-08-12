Cazzu alza la voz contra discriminación por tatuajes

Cazzu alza la voz contra la discriminación por su apariencia tras críticas de Maxine Woodside

La cantante argentina Cazzu, de 31 años, denunció recientemente haber sido víctima de discriminación debido a su imagen, especialmente por sus tatuajes. Sus declaraciones cobran fuerza tras los polémicos comentarios emitidos por la conductora Maxine Woodside, de 76 años, quien descalificó tanto el estilo como la carrera artística de la trapera.

Durante su visita a México el pasado lunes 11 de agosto, con motivo de la presentación de su libro Perreo, Cazzu habló abiertamente sobre los prejuicios que ha enfrentado a lo largo de su trayectoria. Aunque dijo estar acostumbrada a las críticas por ser figura pública, lamentó que aún haya personas que juzguen a otros por su apariencia.

"Son cosas que nos pasan, y creo que acá también se ha hablado un poquito de eso... He escuchado comentarios, pero la verdad es que yo me siento súper orgullosa de cómo me veo", expresó la artista frente a medios de comunicación.

A pesar de las críticas, Cazzu dejó claro que no permitirá que los prejuicios afecten su autoestima ni su carrera. En cambio, reafirmó su identidad artística y su compromiso con la autenticidad.

Las palabras de Maxine Woodside han generado debate en redes sociales, donde muchos usuarios salieron en defensa de Cazzu, señalando la importancia de respetar la diversidad de estilos y romper con estigmas sobre la imagen personal.