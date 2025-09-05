Belinda busca colaborar con Cazzu en un proyecto musical

Cazzu y Belinda preparan colaboración como ¿golpe a Christian Nodal?

Confirman dueto musical entre Cazzu y Belinda, exparejas de Christian Nodal.

Fans de Cazzu y Belinda, lo imaginaron, lo decretaron y pronto se convertirá en realidad. Las exparejas de Christian Nodal, unirán sus voces en una colaboración musical.

Por lo que desde ya, seguidores de Cazzu y Belinda se preguntan si la canción estará dedicada a Christian Nodal, quien actualmente está casado con Ángela Aguilar.

Cazzu y Belinda preparan colaboración, pero ¿se irán contra Christian Nodal?

En los últimos años, Belinda, de 35 años de edad, ha experimentado en distintos géneros musicales, por lo que no es una sorpresa que la expareja de Christian Nodal tenga en la mira a Cazzu.

Una fuente reveló a People en Español que Belinda quiere hacer un dueto musical con Cazzu, de 31 años, quien le interesa por su música y no por su conexión con Christian Nodal.

Por lo que la disquera de Belinda está buscando canciones para hacerle una propuesta formal a la madre de Inti, la hija de Christian Nodal, de 26 años.

"La disquera de Belinda dijo que la artista estaría feliz de colaborar musicalmente con Cazzu. De hecho, se encuentran buscando canciones".

Fuente anónima

El tema no estaría pensado ni escrito para el esposo de Ángela Aguilar, de 21 años de edad.